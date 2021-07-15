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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi

İHA

Kütahya'da 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı tarafından 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi açıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında, Eskişehir Yolu üzerinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na temsili fidan dikimi yapıldı.
Fidan dikiminin ardından il protokolü şehitler adına Ulu Camide okutulan mevlit programına katıldı. Ulu Camideki programın ardından il protokolü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde açılan resim sergisini gezdi.
Resim sergisinin ardından Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen ‘Manşetlerde 15 Temmuz’ sergisi açıldı.
Diğer taraftan etkinlikler kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu'nda fidan dağıtımı yapıldı.
Etkinliklere Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, AK Pati Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, STK temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

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