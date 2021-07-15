Altıntaş'ta 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz giriş kapısından başlayarak ilçe merkezinde biten bisiklet turunda vatandaşlarımızla birlikte, Türk bayraklarıyla donatılan bisikletlerle pedal çevirdik. Yapılan bisiklet turu sonrasında vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nü kutlayarak hatıra fotoğrafları çekildik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın'' ifadelerini kullandı.

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