Altıntaş 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklere Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’anı Kerim tilavetiyle, 15 Temmuz 2016 gecesinde, silahların üstüne yürekleriyle yürüyerek şehadet makamına ulaşan aziz şehitlerimiz yad edildi.

“Türkiye Geçilmez” temalı kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program öğrenciler tarafından okunan şiirler, 15 Temmuz destanını yansıtan sinevizyon gösterileri ile devam etti.

Büyük milletimizin Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz’da da bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı en korkusuz ve en kararlı cevabını verdiğini belirten Kaymakam Mehmet Can İrdelp, “Bizler binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice yıkımlar yaşadık, ancak her seferinde vatanımıza sahip çıkmayı bildik, bir toprağın nasıl vatan olacağını ve o vatanın nasıl savunulacağını bizlere 15 Temmuz gecesinde bir kez daha gösteren aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''15 Temmuz’u, o karanlık geceyi unutmamak unutturmamak, milletimizin şanlı direnişini burada coşkuyla kutlamak için halkımızla beraber sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlayacağız. Biz o akşamki yaşananları hala iliklerimizi kadar hissediyoruz. Biz devlet, millet olarak 15 Temmuz gecesinde irademize sahip çıktık. Milletin seçmiş olduğu iradeyi yakalamak, aşağı indirmek ona kumpaslar kurarak devleti ele geçirmek isteyenlere karşı bu şanlı millet, bütün dünyaya demokrasi ne demek, iradesine sahip çıkmak ne demek, onu canlı canlı yaşayarak 15 Temmuz gecesi sabahına çıkarken gösterdiler. O günü birlik olarak kardeşçe atlattık. Şimdi o kardeşliğimizin devamını 15 Temmuz günlerinde, demokrasi bayramlarımızda yine hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın konuşmasının dinlenmesinin ardından, saat 00.13’te İlçedeki tüm Camilerde okunan selalarla birlikte dualar edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.