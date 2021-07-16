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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

İHA

Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Bu sene “Türkiye Geçilmez” sloganıyla 5.’si organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tavşanlı’da da bir dizi program düzenlendi.
FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı zaferinin 5. yılı kutlanıyor. 251 şehidimizin rahmetle anıldığı etkinlikler sabah saatlerinde başlayıp gün boyunca devam etti. Tavşanlı’da protokol üyelerinin şehit aileleriyle birlikte şehitlik ziyaretiyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri; Karakova Semt Sahaları’ndaki sportif etkinlikler ve mehteran takımıyla birlikte gençlik yürüyüşleri ile sürdü. Milli birlik yürüyüşü ise saat 20.00’de tüm protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Saat Kulesi’nin önünden başladı ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklerin düzenleneceği alanda son buldu. Resmi tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Yunus Emre Camii İmam Hatibi Yunus Doğan Kur’anı Kerim tilaveti yaptı ve İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından da dua edildi.
Tavşanlı İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Güler'in konuşmalarıyla devam eden programda 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri Dilara Dağıstanlı, Erdem Turan, Ceren Muslu ve Beren Alparslan’ın şiirleri de yer aldı.
Türk milletinin 15 Temmuz gecesi hain terör örgütüne karşı direnişini anlatan sinevizyon gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı Meydan’daki LED ekrandan izlendi.

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