Kütahya'da 794 ekip ve 2 bin 77 personel görevi başında olacak

Kütahya’da trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı. Kurban Bayramı öncesinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Çelik, “Tatil boyunca il genelinde 794 ekip, 2 bin 77 personelimizle görev başındayız” dedi.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını içeren "kısa", "orta" ve "uzun" vadeli planları kapsayan “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazaları” genelgeleri kapsamında, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Sağlık Müdür Vekili Ahmet Emrah Çamköy, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Uludağ, Karayolları 145. Şube Şefi Ahmet Alptekin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kadir Aslan katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Fatih Çakırtaş’ın trafik denetim faaliyetleri, trafik yoğunluğunun olduğu noktalar ve trafik kazaları hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güven içerisinde seyahat etmesi ve trafik kazaların önlenmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ali Çelik, il genelinde 794 ekip, 2 bin 77 personel görevlendirildiğini söyledi.



“KURALLARA UYALIM”

Bayramın felakete dönüşmemesi için kurallara uyulmasını isteyen Vali Çelik, “Vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlık ve güven içerisinde kavuşması için emniyet ve jandarma ekiplerimizle görev başında olacağız. Hem kendi can güvenliğimiz hem de diğer sürücülerin can güvenliği için lütfen kurallara uyalım” dedi.

Tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve tarımsal üretimin güven içerisinde yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin tamamına trafik kuralları hakkında hizmet içi eğitim verileceğini belirten Vali Çelik, çiftçilerin de bilgilendirileceğini kaydetti.

Trafik eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, çocuklarda trafik bilincinin yaygınlaşması ve farkındalığın oluşması için Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışmaların artırılmasını istedi.

Vali Çelik, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik, etkin ve yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımına, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verileceğini söyledi.

