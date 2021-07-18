Hamza Dağ’dan esnaf ziyareti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Simav’daki çarşı esnaflarını ziyaret etti

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, esnafları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, beraberindeki Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile çarşı esnaflarının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Hamza Dağ, siyasi heyecan ve coşkularını vatandaşlarla paylaşmaktan mutlu olduklarını belirtti. Simav’ın çarşı esnafıyla sohbet eden Dağ, hayırlı işler dilekleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

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