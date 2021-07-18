Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü 

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde, koyunlarını yolun karşısına geçirmek isteyen çoban Saim Kaplan (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde, Emet-Tavşanlı yolunun 22´nci kilometresindeki Eseler mevkisinde meydana geldi. Eyüp Alır´ın (51) kullandığı 34 LA 7585 plakalı otomobil, koyunlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan çoban Saim Kaplan´a çarptı. Ağır yaralanan Kaplan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi´ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Saim Kaplan, hayatını kaybetti. Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Eyüp Alır ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU
2021-07-18 14:15:13
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