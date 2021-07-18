Simav’da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi Akdere mevkiinde çıkan yangın, Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Simav’ın Kuşu Beldesi Akdere mevkiinde, ardıç ve meşe ağaçlarının zarar gördüğü 30 dekarlık makilik alanda etkili olan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Simav ve Gediz'den gelen yangın söndürme ekipler tarafından, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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