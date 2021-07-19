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Jandarmadan şehit ailelerine ziyaret

İHA

Jandarmadan şehit ailelerine ziyaret

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı köylerde şehit mezarlarını ve şehit ailelerini ziyaret ettiler.
Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz Kızık köyü ve Tepecik köyünde şehit ailelerine ve şehitlerimizin mezarlıklarına ziyarette bulundular. Onlarla sohbet edip acılarını hafifletmek için sohbet ettiler'' ifadeleri kullanıldı.
Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Şehit aileleri, ''Devletimiz tüm kurumlarıyla bizi asla yalnız bırakmıyor. Allah hepsinden razı olsun. Askerlerimizin ayağına taş değmesin'' dediler.

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