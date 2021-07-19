Altıntaş'ta yangın

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen yangında bir otomobil zarar görürken samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozbay Mahallesi Sultan Sokak'ta Tefik Keskin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangına Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. 1 saatte kontrol altına alınan yangında samanlıkta bulunan samanlar belediye kepçesi ile boşaltıldı. Yangın esnasında Tefik Keskin'e ait otomobil yanarak büyük zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'de eşlik etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

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