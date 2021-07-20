Kütahya´da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.H.G. ve H.D.´nin sokakta uyuşturucu sattığını tespit etti. Bir süre takibe alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada satışa hazır 3 paket halinde 40 gram bonzai, 3 paket 5 gram metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sigara, 1 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu alımında kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-20 15:11:54



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