Yoldan çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

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Kütahya'da, hafif ticari aracın yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasından aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, KütahyaAfyonkarahisar karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Niyazi Yılmaz idaresindeki 43 ABF 597 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Nurcan, Kübra ve Alaattin Fuat Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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