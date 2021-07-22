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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da arama kaydı bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Kütahya'da arama kaydı bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da, Motosikletli Polis Timleri'nce parkta yapılan GBT sorgulamasında arama kaydı bulunan bir şahsın üzerinde 0,18 gram metamfetamin ele geçirildi.
Motosikletli Polis Timlerince Maltepe Parkı'nda yapılan çalışmalarda Y.Y.(30) isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında Kütahya 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın üst aramasında, 0,18 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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