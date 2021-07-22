Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın İncik köyünde aşı olmayan tek kişi olan Ahmet Yılmaz'a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Kütahya'da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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