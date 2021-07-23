Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü Elinde kalan kurbanlıları satmak isteyen besici pazarın son gününde fiyatları kırptı

Kütahya’da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti. Fiyatların arefe gününe göre yarı yarıya düştüğü pazarda satıcılar ve alıcılar pazarlığı yine elden bırakmadılar.

Kütahya’da kurban pazarının son gününde satışlar devam etti. Kurbanlıklarını daha düşük fiyata almak isteyen vatandaşlar pazarın yolunu tuttu. Yem fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olan besiciler ise ellerinde kalan kurbanlıkların fiyatını arefe gününe göre yarı yarı düşürdü. Bayramdan önce pazarda koçların 45 bin liradan satıldığını söyleyen besiciler, fiyatları büyük oranda düşürerek kurbanlık koçları 2 bin liraya kadar sattıklarını, buna rağmen ilginin olmadığını dile getirdiler.

Kurbanlıklarını daha ekonomik fiyatlara almak isteyen vatandaşlar ise, pazarın son gününü beklediklerini, fiyatların geçtiğimiz yıl ile aynı olduğunu söylediler.

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