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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük Yaylası bayram tatilinde doldu taştı

İHA

Gölcük Yaylası bayram tatilinde doldu taştı

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1450 rakımlı Gölcük Yaylası’ndaki mesire alanı, tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Günlük 2 bin aracın giriş yaptığı mesire alanı, Kurban Bayramı’nda binlerce tatilciyi ağırladı.
Son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla bölgenin en önemli dağ turizmi merkezi haline gelen Gölcük mesire alanı, yılın 12 ayında vatandaşlara hizmet veriyor. Krater gölü çevresindeki 3 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, lavanta bahçeleri, taş konak evleri ile sosyal tesisleriyle göz dolduran Gölcük Yaylası’nda turizm patlaması yaşandı.
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, turizm projeleri bakımından Simav’ın çok şanslı olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Gölcük mesire alanına yatırım yaparken Kütahya genelini düşündük. Kütahya’nın turizm değerlerini öne çıkarma başlığı altında bir çalışma yaptık. Kütahya ilinin beş noktasında İl Özel İdaresi olarak bir katkımız olsun istedik. Yerel yönetimlerle istişareler yaparak, Simav için Gölcük Yaylası’nı tespit ettik. Taş konaklar da hizmete girdiğinde Türkiye genelinde bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. Gölcük mesire alanına gelen vatandaşların buradan sonra da ziyaret edebilecekleri yerler konusunda çalışmaların yapılması bizleri çok mutlu etti. Belediye Başkanı Adil Biçer’i kutluyor, başarılar diliyorum. İl Genel Meclisi üyelerimizi yatırım desteklerinden dolayı kutluyorum. Kütahyalı hemşerilerimizin Gölcük Yaylası’ndaki mesire alanını mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

"Yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladık"
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ise, Gölcük mesire alanına Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütahya İl Özel İdaresi ve Simav Belediyesi tarafından yatırımların yapıldığını ifade etti. Başkan Biçer, “Gölcük Yaylası'nda yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladık. 1450 rakımlı yüksek irtifada bulunan ve Gölcük Krater Gölü etrafındaki yürüyüş ve bisiklet yolumuz 3 bin metre olup, bu yükseklikte insan eliyle yapılmış Türkiye’nin ilk ve tek parkuru özelliğini taşıyor. Yurt içinden gelen vatandaşlarımızın yanı sıra, bu yıl ilk defa önemli sayıda yurt dışından da Gölcük Yaylası ve Eynal Kaplıcaları’na misafirlerimiz geldi. Bu tesislerimizin kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza, Kütahya Valiliğimize, İl Özel İdaresi’ne, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Simav’ın Gölcük Yaylası Kütahya’nın, Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

"Gölcük turizmin merkezi oldu"
AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, uzun zamandan bu yana Simav Belediyesi tarafından işletilen Gölcük Yaylası’nın son yıllarda ciddi yatırımlar alan bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti. Kulat, “Gölcük Yaylası taş konaklarıyla, lavanta bahçeleriyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla eko turizmin merkezi haline geldi. Simav’ın ve Kütahya’nın çevresinden Gölcük mesire alanına gelen turistleri ağırlarken, bugün Türkiye’nin dört bir yanından, hatta yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlamak bizlere ayrı bir gurur veriyor. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi turizm yatırımlarında da, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ciddi bir ivme kazanıyor” dedi.
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’dan gelen Emine Arık, Gölcük Yaylası'nı görmek için geldiklerini ve lavanta bahçelerini çok beğendiklerini belirterek, Simav Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
İş adamı Hüseyin Sarpaşan, Gölcük mesire alanındaki yürüyüş ve bisiklet yolunun çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Sarpaşan, “Bisiklet sporu çok yorucu ve yüksek kalori yaktıran bir spor. Herkesi Simav’ın Gölcük Yaylası’na bisiklet turlarına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı tatilinde Gölcük Yaylası’na piknik için Belçika’dan gelen Zeynep Güler, yürüyüş ve bisiklet yollarını çok beğendiğini belirterek, Avrupa’daki uygulamalara benzettiğini ifade etti. Güler, Simav Belediyesi’ne yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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