Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesinde kavşakta taksi ile otomobil çarpıştı, sürücüler aralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. N.İ. yönetimindeki 43 TH 005 plakalı taksi, S.U. yönetimindeki 43 YC 309 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-07-23 11:29:51



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