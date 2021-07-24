Gediz'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı



Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra GedizMuratdağı karayolu üzerindeki Dörtdeğirmen köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.'nın kullandığı 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç ile İsmail G. yönetimindeki 52 FK 998 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araçta bulunan Emine Akagündüz hayatını kaybederken, Mehmet A. ve yolcu konumunda bulunan Şenay A., otomobilde ise sürücü İsmail G., yolcu konumundaki Rabia B., Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan tedavilerinin ardından durumu ağır olan İsmail G. ve Rabia B. Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-07-24 00:04:22



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