Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu toprağa verildi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi.

Aslanapa ilçesi Karadiğin köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybeden Ahmet Eroğlu, Karadiğin köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. 2 çocuk 4 torun sahibi Kıbrıs gazisinin cenaze törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, askeri yetkililer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ''Kıbrıs gazimiz Ahmet Eroğlu’nu ebedi aleme yolcu ettik. Kahraman gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun'' dedi.

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