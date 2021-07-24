Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, DomaniçTavşanlı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nazmi İ. yönetimindeki 43 TH 005 plakalı taksi, Selahattin U.'nun idaresindeki 43 YC 309 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Nazmi İ. ve Selahattin U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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