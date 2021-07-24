Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

DHA

Gediz'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi


Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, dün hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişiden Rabia Bulut da yaşamını yitirdi. Kazada Bulut ile birlikte ölü sayısı 2´ye çıktı.
GedizMuratdağı karayolu, Dörtdeğirmen köyü yakınlarında dün öğleden sonra, Mehmet A yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç ile İsmail G. yönetimindeki 52 FK 998 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Emine Akagündüz yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü Mehmet A. ve yanındaki Şenay A. ile otomobil sürücüsü İsmail G., ve beraberindeki Rabia Bulut, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail G. ve Rabia Bulut, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Rabia Bulut da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2021-07-24 15:08:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da Korona'dan bin 666 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kütahya'da Korona'dan bin 666 kişi hayatını kaybetti
Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Gediz'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Kent Park ilaçlandı
YEREL HABERLER Kent Park ilaçlandı
Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu toprağa verildi
Spor salonuna kartlı geçiş sistemi
YEREL HABERLER Spor salonuna kartlı geçiş sistemi
Patoz makinaları hala iş başında
YEREL HABERLER Patoz makinaları hala iş başında
Erken müdahale yangının ormana sıçramasını önledi
YEREL HABERLER Erken müdahale yangının ormana sıçramasını önledi
Gediz'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Gediz'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya ...
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı
Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı
YEREL HABERLER Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı
Bakan Koca´nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
YEREL HABERLER Bakan Koca´nın aşısı yapılırken fotoğrafını ...
Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri yaralandı
YEREL HABERLER Taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı; sürücüleri ...
Yüzlerce kişi toplu bayramlaşma töreninde bir araya geldi
YEREL HABERLER Yüzlerce kişi toplu bayramlaşma töreninde bir araya ...
Gölcük Yaylası bayram tatilinde doldu taştı
YEREL HABERLER Gölcük Yaylası bayram tatilinde doldu taştı
Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü Elinde kalan kurbanlıları satmak isteyen besici pazarın son gününde fiyatları kırptı
YEREL HABERLER Kurban pazarında fiyatlar yarı yarıya düştü Elinde ...
Hisarcık’ta bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta bayramlaşma programı düzenlendi
Terzilik mesleği tarih oluyor
YEREL HABERLER Terzilik mesleği tarih oluyor
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çift ağır ...
Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı
YEREL HABERLER Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı
Kütahya'da arama kaydı bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da arama kaydı bulunan şahsın üzerinde ...