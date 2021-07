Başkan Ceyhun: "2023 seçimleri çok çetin geçecek"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 2023 seçimlerinin çok çetin geçeceğini belirtti. Ceyhun, "Şu an bizim küs olma lüksümüz yok. İmanda birsek, davada da biriz. Ufak tefek şeyler yüzünden lütfen birbirinize kırılmayın. Hemen helalleşin, çünkü 2023 yılının şakaya alınacak tarafı yok" dedi.

AK Parti Teşkilatı'nın bayramlaşma töreninde konuşan Ceyhun, pandemi şartlarına rağmen yatırımların durmadan devam ettiğini dile getirdi.

Ceyhun, "Çok bir zamanımız kalmadı. Burada doğum günümüzü de kutlayalım inşallah. O günden itibaren Türkiye’nin kaderi değişti. İktidardan itibaren de hizmetler yoğun olmaya başladı, bugün de zirvesinde şükürler olsun. Hem teşkilatımızı hem de başımızdaki Recep Tayyip Erdoğan’ı rabbim başımızdan eksik etmesin. Çalışmalarımızın devamı yönünde de hiç durmadan Ankara ziyaretlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Buraya bakanlarımızı davet edip, onlarla birlikte konuşuyoruz. Bakan ziyaretlerinde onlardan taleplerde bulunuyoruz. Şu anda şehrin 5 noktasında ciddi karayolları ve İl Özel İdaresi tarafından yol çalışmaları devam ediyor. Bunun haricinde DSİ’den, Ulaştırma Bakanlığından, Sağlık Bakanlığına kadar her yerde pandemi şartlarına rağmen hükümet hizmetlerine devam ediyor. 20022020 yılları arasında 228 okul yapılmış ve ilave olarak 24 tanesi de bu sene yapılmaya başladı. 2021 yılı ile beraber 252 okul oluyor. Toplam 2 bin 647 derslik yapılmış, 500 milyon liralık sadece okul yatırımı yapılmış. 14 pansiyon, 17 spor salonu, 10 atölye, sadece Milli Eğitimin yaptığı okullardan, spor salonlarından bahsediyoruz. Neden okul? Deprem kuşağındayız. Allah korusun çocuklarımız bizim canımız, ciğerimiz. Çocuklarımızın güvenliği için okullar yenileniyor, yenilenmeye devam edilecek” diye konuştu.



"Çalamadığımız her kapı vebalimizdir"

2023 yılının çok çetin geçeceğine değinen Başkan Ceyhun, ”Lütfen bu durumu dikkate alın. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi alanlara inin, sahada çalışmaya başlayın. Bahsettiğim şeyleri hepimiz tek tek bilmeliyiz ki, bizzat bunları vatandaşlara anlatabilmeliyiz. Zira insanlar çok kısa sürede bu hizmetleri unutabiliyorlar, hiçbir şey yapılmadı gibi bir rehavete düşebiliyorlar. Pandemi deyip geçiyoruz ama Rabbimize şükürler olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliği, alt yapımızın güçlü olması Hükümetimizin yaptığı çalışmalar sayesinde, 'Benim hastama yoğun bakımda yatak bulamadınız yazıklar olsun' gibi sitemlere rastlanmadı. Kütahya bin 666 insanını kaybetti. Bunların bir kısmını çok yakından tanıyorum. Bunları yaşadık. Bunları yakınlarında yaşayanlar daha çok acısını hissettiler. Kim kapatmak ister 17 gün boyunca iş yerini? Elbette kimse istemez. Şu an şurada oturuyorsak 17 günlük kısıtlamanın verdiği rahatlıkla buradayız. Maalesef biraz yoğunluk başladı. Allah korusun önümüzdeki aylardan ben endişe etmiyor değilim. Ekonomiye sıkıntı girdiği zaman tabi ki insanların hassasiyetleri değişebiliyor. Teşkilat mensuplarımız 2023’e koşarken gerçekleştirdiğimiz bu başarıları unutmayalım. Şükürler olsun pandemiyle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Mesela şu anda 445 bin aşılanması gereken insandan yaklaşık 300 bin tanesi ilk doz aşısını almış, 175 bin tanesinin de tedavisi tamamlanmış. Maalesef aşılama oranında düşüğüz, insanlar aşılanmak istemiyor. Ancak bu ülkede bundan sonra pandemi yaşamadan yaşamak istemiyorsak aşılamada yüzde 65’ın üzerine çıkmak zorundayız. Şu an yüz 35 oranlarındayız. Bu yüzden biraz hızlanmalıyız. Sizden de destek istiyoruz arkadaşlar. Gençlik gümbür gümbür geliyor. 2023 yılında 1832 yaş arasında yaklaşık 16,5 Milyon genç oy kullanacak. Bu insanları çoğu eski dönemleri ya hiç bilmiyor, ya hayal meyal hatırlıyor, ya da doğmamış oluyor. Bu manada lütfen genlerimizle de yakınlaşalım, gençlerle ilgili faaliyetlerimizi artıralım. 2023 yılında çalamadığımız her kapı vebalimizdir. Her kapıyı çalmak durumundayız. Her kapıya gidip hal hatır sormak durumundayız. Muhalefet isek tekrar tekrar onun gönlünü kazanmak durumundayız. Ama öncelikle kendi içerimizde kardeş olmalıyız. Lütfen aramızdaki dedikodular, geçmişten gelen sıkıntılar her şey olabilir. Siyasetin içerisindeyseniz, hele hele 20 yıldır iktidardaysanız illa bir küslük olabilir. Şu an bizim küs olma lüksümüz yok. İmanda birsek, davada da biriz. Ufak tefek şeyler yüzünden lütfen birbirinize kırılmayın. Hemen helalleşin, çünkü 2023 yılının şakaya alınacak tarafı yok. Bu kazanımlarımın devam etmesi lazım, Cumhurbaşkanımızın başımızda olmasının bize getirdiği katkıları görüyoruz. Bundan sonra bunun olması için tüm teşkilat mensuplarımızın bizim yanımızda olması lazım. Ben sizi yanımızda istiyorum” şeklinde konuştu.

Törende AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da birer konuşma yaparak partililerin bayramını kutladılar.

