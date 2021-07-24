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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Kütanhyaspor'dan sezon açılışı

İHA

Belediye Kütanhyaspor'dan sezon açılışı

3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor’un sezon açılışı Dumlupınar Stadyumu’nda yapıldı. Takım antremana dua ederek ve kurban keserek başladı. Taraftara seslenen yeni Teknik Direktör Ahmet Yavuz, “Taraftarlarımızla ve takımımızla bir aile olacağız” dedi.
Açılış antrenmanında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel, geçen seneden ders alınarak yeni sezona başlanacağını vurguladı. Takımın durumunu değerlendiren Cahit Özel, “Bismillah dedik bugün, takım toplandı. Allah nasip ederse geçen sene ders alarak, güzel bir Kütahya’ya yakışır bir takım ile sezona başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bazı arkadaşlarımız ilk antrenmana gelmedi. Bazı arkadaşlarımızın tedavileri devam ediyor. Altyapıdan arkadaşlarımızda antrenmana katılıyorlar. Yeni transferlerimizin hepsi geldi ve antrenmana katıldılar. Artık yavaş yavaş sizde bizde oyuncuları tanıyacağız. 45 tane arkadaşımız ayrıldı. Takımda bazı eksiklikler var onları tamamlamaya bakıyoruz. Şu ana kadar 6 tane transfer yaptık, yönetime sunulan raporlara göre eksiklikleri tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızda bize gerekli desteği vereceklerine inanıyorum"
Taraftarların desteğini isteyen Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, “Öncelikle yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Taraftarlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Onlar merak etmesin. Allah izin verirse çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Öncelikle sağlık bekliyorum. Biz çok çalışıp mücadele vereceğiz. Taraftarlarımızda bize gerekli desteği vereceklerine inanıyorum. Taraftarlarımızla bir aile olacağız. Aile ortamında bize hayır getirecek. Geçen sene güzel bir sezon geçirdi Belediye Kütahyaspor, beklendiği gibi bitmedi. Geçen seneden kalma oyuncular ve yeni oyuncularımız, 45 tane eksik oyuncumuz var. Bu aşamada hata yapmayarak doğru oyuncuları almak istiyoruz. Detaylı şekilde araştırıp bildiğimiz oyuncuları takıma katarsak çok iyi bir takım olabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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