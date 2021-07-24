Kütahya’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri'nce şüphe üzerine durdurulan üç kişinin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Pirler Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan Ö.K. (44), Y.Y. (23), Y.D. (33) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 1 adet standart dışı pompalı tüfek, 2 adet Fişek, 7.07 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şahıs gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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