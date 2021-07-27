Emet Belediyesi'nden kültür hizmeti

Kütahya'nın Emet Belediyesi, Milli Mücadele Dönemi'nde Anadolu'da ve Emet'te görev alan doktorların hatıralarını içeren tarih kitabını bastırarak ücretsiz dağıtımını sağlıyor.

Eğitimci yazar Ahmet Öztürk’ün Milli Mücadele yıllarında Emet ilçesindeki köycülük faaliyetlerini içeren “Doktorlar Köy yollarında” isimli kitabın 2. baskısı Emet Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Emet Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belediye kültür hizmeti olarak ücretsiz dağıtılacak kitapta, Türk ocaklarına bağlı doktorların milli direnişe öncülük ettikleri çalışmaları yer alıyor. Eserde Dr. Fazıl Doğan’ın Emet'te müdafa cemiyeti kuruluşuna öncülük etmesi, anıları, Emet ve çevresinin eşkıyalardan temizlenmesi, Emet müfrezesinin Simav ve Gediz savaşlarına katılması gibi konular geniş yer alıyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''İnsanlar, toplumlar ve milletler için geçmiş, bazen bir yük bazen de bir hazinedir. Güzel ilçemiz Gazi Emetimizin geçmişi de bizim için unutulmaz ve şanlı bir geçmiştir. İlçemiz tarihine baktığımızda bugün ve her daim bizler için bir gurur ve mutluluk kaynağı olacak nice büyük olay görüyoruz. Tabi bunlardan bir kısmı bizler için bugün malumken bir kısmı da tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmıştır. Emet Belediyesi olarak Gazi Emetimizin geçmişinde yaşanıp da tarihin tozlu sayfalarında kalmış bu gurur ve mutluluk kaynağımız olan olayları ortaya çıkaran eserleri desteklemeye devam ediyoruz. Değerli eğitimcimiz, araştırmacımız ve yazarımız Ahmet Öztürk tarafından hazırlanmış bu eseri önemsiyor ve onu desteklemenin bizim için çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Çünkü bize göre belediye demek sadece şehrin alt ve üst yapısının imarıyla ilgilenmek değil aynı zamanda gönüllerin ve nesillerin imarıyla da ilgilenmek demektir" ifadelerini kulandı.

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