Simav Belediyesi’nden “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi” verileceği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, uluslar arası geçerliliğe sahip olan ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin, işsizlikle mücadele amaçlı teşvik kapsamında ücretsiz olarak verileceğini ifade etti.

Başkan Biçer “Vatandaşlarımız, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda, başarılı olan bireylere ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren belge için başvuruda bulunabileceklerdir. Ahşap kalıpçılıktan, metal kesim operatörlüğüne kadar 25 meslek dalında sınav için ücretsiz kayıt yapılabilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.