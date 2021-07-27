Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, toplam 2 bin 553 hektar alanın sulandığı Kureyşliler barajının sulama siteminin kapatıldığı bildirildi.

Aslanapa'da çiftçilik yapan Hasan Ali Kutluğ, yaptığı açıklamada, ''40 yıllık hayali 4 yılda bitirdik. Plansız sulama yaparak barajın kıymetini bilemedik ve yapılan yatırımı takdir etmedik. Yüzlerce dönüm ekili arazi susuzluğa terk edildi. Suyu hiç bitmeyecek gibi kullanarak bitirdik. Yetkililerden en kısa sürede çözüm bekliyoruz'' diye konuştu.

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