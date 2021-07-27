Kütahya Valisi Ali Çelik, Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'ndan 1 altın, 3 bronz madalyayla dönen Kütahya Engelliler Umutspor Kulübü sporcularını ağırladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası’nda Klas 2 Türkiye birincisi Hüseyin Ayyıldız olurken Klas 1 ve Klas 2 kategorilerinde Havva Özkul, Yılmaz Teke ile Gülsüm Peker, Türkiye üçüncüsü oldu.

Vali Ali Çelik, elde ettiği birincilik sonrası Milli Takıma seçilerek Rusya ve Güney Kore’deki şampiyonalarda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanan Hüseyin Ayyıldız ile bronz madalya kazanan Havva Özkul, Yılmaz Teke ve Gülsüm Peker’i Valilik Toplantı Salonu'nda ağırladı.

Sporculara, Kütahya Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, Kütahya Engelliler Umutspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altunay ile yüzme sporcusu Recep Tuna eşlik etti. Vali Çelik’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Hatice Yakar, “Bize şevk verdiniz” dedi.

İlk kez katıldıkları şampiyonadan büyük bir başarıyla döndüklerini söyleyen Türkiye birincisi Hüseyin Ayyıldız, “Olumsuz algıları kırıp örnek olmak istiyoruz” dedi.

Elde edilen dereceden duyduğu mutluluğu ve gururu paylaşan Vali Çelik, “Güçlü insanların, cesur hikâyelerine şahit olmaktan mutluluk duydum. Dünyanın en güzel dansını sahneleyen ve şehrimize bir ilki yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Örnek başarıları daim olsun inşallah” diye konuştu.

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