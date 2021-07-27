DPÜ’de Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi'nin Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, AleviBektaşi Kanaat Önderi Ali Aker, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, etkinliğin Üniversitelerinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Hacı Bektaş Veli'yi andıktan sonra şunları söyledi: "Bizim muhatap olduğumuz insanlar Anadolu insanları. Sünni’si, Şii’si, Anadolu’da bin bir renk var. Allah aşkına firavundan daha mı zalim. Elimizi vicdanımıza koyup düşünelim. Nedir bu şiddet. Dolayısıyla eğer biz kendi kardeşimize kem dil kullanır olmuşsak o zaman sıkıntı bizdedir. Horasan erenleri, Hacı Bektaş Veli bu üslubu benimsediği için Anadolu Türkleşmiş, Anadolu savaşmadan İslamlaşmıştır. İnsanları ötekileştirmekle, gruplara ayırmakla bir kere var oluşa aykırı hareket ediyoruz demektir. Dünyada milyarlarca insan var. Her birinde ayrı bir damga ve mühür var. Hiçbir insan diğer bir insanla aynı değildir. Parmak izlerimiz, dokularımız, seslerimiz farklı. Allah ferttir. Onu göstermek için de her varlığa ayrı bir damga koymuştur. Bu bir var oluş gerçeği iken biz nasıl olur da insanlardan bizim gibi düşünmesini bekleyebiliriz. Kimsenin elinde Allah’a daha yakın olduğunu ölçecek bir metre yoktur” dedi.



“İslamiyet bu coğrafyada kalplerde taht kurmuştur”

İslamiyet’in bu coğrafyada kalplerde taht kurduğuna dikkat çeken Rektör Uysal, ”Bu da Horasan erenlerinin kullandığı metot sayesindedir. Dünya üzerinde zulüm üzerine kurulan hiçbir medeniyet devam etmemiştir. Hiç Allah ayrım yapıyor mu? Sen inanıyorsun sen inanmıyorsun. Sen beni seviyorsun sen beni sevmiyorsun. Böyle bir ayrım yok değil mi? Allah’ın ayrım yapmadığı bir dünyada biz insanları neden ayırıyoruz. Elimizden gelse su içirmeyeceğiz ekmek yedirmeyeceğiz. O zaman sıkıntı bizde. Horasan erenleri kardeşliği, birlik beraberliği bu topraklara adeta tohum gibi ekmiştir. Anadolu baharda açan birbirinden farklı çiçeklerdir. Anadolu dünyanın merkezidir köprüsüdür. Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan tam bir köprüdür. Medeniyetin beşiğidir Anadolu” diye konuştu.

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