Gediz’de minik öğrencilerden piyano dinletisi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir apartmanın terasında öğrenciler tarafından verilen piyano dinletisi ilgi gördü.

Gediz15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde Müzik öğretmeni olarak görev yapan Münevver Gökçe Aksoy tarafından organize edilen Piyano dinletisine 4 öğrencinin piyano resitali dinleyicileri mest etti.

Müzik Öğretmeni Münevver Gökçe Aksoy konuyla ilgili olarak, “Bu dinleti de öğrencilerimin sahne deneyimi edinmesini, çıkarttıkları parçaları sahnede izleyicilere sergilemelerini ve emeklerinin sonucunda alkışlanma duygusunu tecrübe etmelerini amaçladım. Sene içerisinde birçok çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın dört duvar arasında kalmasını istemedim ve evimin terasında böyle bir dinleti yapabileceğim fikri aklıma geldi. Öğrencilerimle yaptığım görüşmeler sonucu onların da bu konuda hevesli olduğunu görünce teras etkinliği için işbirliği yapıp konserimizi gerçekleştirdik. Yaptığımız etkinlik hem aileleri hem öğrencilerimi hem komşuları hem de beni oldukça mutlu etti” dedi.

Dayınlar İlkokulu'ndan Eylül Feyza Akçiçek, Azra Özyiğit, Kurtuluş ilkokulu'ndan 10 yaşındaki Umut Çelik, Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden 18 yaşındaki Ayşe Nur Şaşmaz’ın sahne aldığı piyano dinletisinin çok umut verici olduğunu belirten Müzik Öğretmeni Aksoy, “Tüm öğrencilerimle bu sene içerisinde çalışmaya başladım. Seneye daha güzel ve kapsamlı konserler vermeyi ve bu tarz küçük dinletileri ara ara öğrencilerimin kişisel ve müzikal kimlik gelişimleri açısından daha sık düzenlemeyi düşünüyorum. Ayrıca gelecek senelerde Gediz’ de bu tarz kültür sanat etkinliklerinin daha da yaygınlaşmasını ve ilçe kapsamında bu alanda yetenekli öğrencilerden bir çocuk korosu kurmayı ve çeşitli koro festivallerine katılmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

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