Gediz’de yaz okullarına 900 kişi başvurdu

Kütahya’nın Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları Futbol kursuyla başladı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak 208 öğrencinin başvurduğu 20102014 doğumlu gençlerin bulunduğu futbol yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Gediz Belediyesi Sosyal Tesisleri Kapalı Hala Sahada gençlerle bir araya gelen Başkan Akçadurak; “Belediyemiz öncülüğünde 15 Haziran 2021 tarihinde kayıtları başlayan Yaz spor okullarında uzman eğitmenlerce verilecek kurslarda; Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Voleybol ve Yüzme branşlarında toplamda 900 kişi katılım müracaatında bulundu. Bunlardan 208 kişi futbol yaz okuluna müracaat etti” dedi.

Yaz Futbol Okulu’na katılan gençlerle sohbet eden Başkan Akçadurak, eğitmenlerden bilgi alırken genç sporculara nasihatlerde bulundu. İyi ve ahlaklı sporcunun hem kendisine hem de ülkesine faydalı olacağını ifade eden Başkan Akçadurak, “Çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesinde, farklı etkinlikler oluşturarak keyifli vakit geçirmelerinde ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesinde yaz okullarımız çok önemli. Gediz Belediyesi olarak Sosyal ve Kültürel etkinliklerin devam edeceğiz. Spor okullarımızla çocuklarımızın bedensel, zihinsel bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, çevrelerine saygılı, topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Akçadurak, Yaz Futbol Okulu’na katılan öğrencilerle ve eğitmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.