Altıntaş'ta biçerdöver kontrolleri

Kütahya’nın en verimli buğdayının üretildiği Altıntaş ovasında biçerdöver kontrollerinin başladığı ve aralıksız devam edeceği bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Teknik personellermizce ilçemize bağlı Yapılcan ve Yolçatı Köylerinde tarla bitkilerinin (buğday, arpa) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla biçerdöver kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerimiz hasat dönemi boyunca devam edecektir'' ifadeleri kullanıldı.

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