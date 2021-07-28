Kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası yoğun katılımla gerçekleşti.

Türk Kızılayı Emet Şube Başkanı Ali Ceylan, yaptığı açıklamada, ''Kan vermenin acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. 1865 yaş arası sağlıklı her vatandaşın bu hayır organizasyonuna katkıda bulunması hayati önem arz ediyor. İlçemizde bugün düzenlenen kan bağışı kampanyasında geçen yıllara oranla katılımın yüksek olduğunu görüyoruz. Yaptığımız anons ve duyurularla vatandaşlarımızı bu konuda teşvik etmeye çalıştık. Sağlıklı her vatandaşımızın kan bağışı kampanyasına destek vermesi önemli. Bugün yoğun bir katılım oldu. Tüm Emet'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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