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Kütahya'nın Emet ilçesi Ashabaoğlu Ortaokulu'nda ''Telefide bende varım'' etkinlikleri kapsamında öğrenciler için doğa gezisi düzenlendi

Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamada, ''Düzenlenen gezimize 2 öğretmen, 24 öğrenci katıldı. Gezi kapsamında Eğrigöz köyümüzde kahvaltı yapıldı. Eğrigöz köyümüzün tarihi yerleri gezildi. Ardından İkitaş Kanyonu boyunca yürüyüş ve seyir teraslarına çıkıldı. Cevizdere çay kenarında piknik yapıldı. Ardından topluca Cevizdere şehitliği ziyaret edildi dualar edildi. Telafide ben de varım etkinlikleri kapsamında program sona erdi'' ifadeleri kullanıldı.

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