Kütahya'da '3'ü bir arada kitap kahve' açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da '3'ü bir arada kitap kahve' açıldı

İHA

Kütahya'da '3'ü bir arada kitap kahve' açıldı

Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından hayata geçirilen, çocukları teknoloji, kitap ve sporla buluşturacak "3'ü bir arada kitap kahve" hizmete girdi. KİHMED’e ve hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Hem bilim, teknoloji ve becerinin geliştiği hem de bize ait olan milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretildiği bir sürecin devamına katkı sunacak mekân sayısının artmasını diliyorum” dedi.
Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "3'ü Bir Arada Kitap Kahve" Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan törenin selamlama konuşmasını yapan KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, projesi Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan 3'ü Bir Arada Kitap Kahve’nin hizmet vereceği alanın hayırsever iş insanı Mücahit Köksal tarafından bağışlandığını ve hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirildiğini söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Hayallerine ulaşmalarına vesile olmak istiyoruz"
KİHMED Kitap Kahve’nin başarısını 3'ü Bir Arada Kitap Kahve’de de sürdürmeyi ve çocukların hayallerine ulaşmasında vesile olmayı amaçladıklarını belirten Önsay, “Devletimizin bize verdiği imkânlarla, başta Sayın Valimizin bizden hiçbir zaman esirgemediği destekleriyle buradaki çocuklar için iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. 500 m2 alanda; teknoloji, okçuluk, okuma salonuyla hizmet vereceğiz. İl Müftülüğünden 3 görevli, yaz okulunda çocuklarımıza değerler eğitimi verirken, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce de yüzme sporu eğitimi verilecek. İnşallah, bu merkezimiz de KİHMED Kitap Kahve gibi çocuklar için bir medrese haline gelir, hayallerine ulaşmalarında vesile olur” diye konuştu.
3'ü Bir Arada Kitap Kahve’nin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ali Işık, “Bu tür merkezleri ne kadar çok artırırsak bu şehrin evlatlarına Türkİslam eğitiminin verileceği bir merkez daha kazandırmış oluruz” dedi.

"Bilim ve milli, manevi değerlerimiz yaşatılacak"
İnsanın en temel amacının kültürel bir varlık olarak biriktirip öğrenerek hayatta kalmak olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Hem bilim, teknoloji ve becerinin geliştiği hem de bize ait olan milli, manevi ve kültürel değerlerimizin öğretildiği, yaşatıldığı bir sürecin devamına katkı sunacak mekânların sayısının artmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Sivil Toplum Kuruluşlarının, gönüllülük esasıyla, toplumda önemli görevler üstlendiğini belirterek teşekkür eden Vali Çelik, “Kendi yaşamları dışında başkaları için de bir araya gelen insanların mücadele azmiyle, kararlılıkla hayata geçirdiği organizasyonlardan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu maddi ve manevi anlamda büyük bir fedakârlık demek. İnsanlar, kendi zamanı ve emeğini ortaya koyarak topluma fayda sağlamak için büyük gayret içindeler” diye konuştu.
3'ü Bir Arada Kitap Kahve’de emeği geçen bütün hayırseverlere teşekkür eden Vali Çelik, “KİHMED Kitap Kahve, sayısının artmasının dilendiği bir süreç olarak karşımızda duruyor. Bu bir örnek, ikincisini bugün burada hizmete açıyoruz. Sürdürülebilirlik ve fonksiyon tanımlamak bu işin en temel dinamiği. Bu tür faaliyetlerin parçası olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde merkezin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tahtalı Göleti, mavi ve yeşilin buluştuğu ...
Şaphane'de halı saha çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de halı saha çevre düzenleme çalışmaları
Kaymakam Pelvan: ''Çiftçilerimiz dane kaybı gördüklerinde yetkililere bildirmelidir''
YEREL HABERLER Kaymakam Pelvan: ''Çiftçilerimiz dane kaybı ...
Doğa gezisi düzenlendi
YEREL HABERLER Doğa gezisi düzenlendi
Kaymakam Halim: “Simav’da vakalar artıyor”
YEREL HABERLER Kaymakam Halim: “Simav’da vakalar artıyor”
Kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Altıntaş'ta biçerdöver kontrolleri
YEREL HABERLER Altıntaş'ta biçerdöver kontrolleri
Gediz’de yaz okullarına 900 kişi başvurdu
YEREL HABERLER Gediz’de yaz okullarına 900 kişi başvurdu
Gediz’de minik öğrencilerden piyano dinletisi
YEREL HABERLER Gediz’de minik öğrencilerden piyano dinletisi
Kütahya'da şase numarası olmayan motosiklet, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da şase numarası olmayan motosiklet, kurusıkı ...
Kütahya’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele ...
DPÜ’de Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ’de Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliği
(ÖZEL) Tavşanlı'da Türkiye’ye örnek olacak modern süt sığırcılığı tesisi ABD'den getirdiği bin 300 büyükbaş hayvanı 3 bine çıkarttı, günlük 40 ton süt üretimi yapmaya başladı Biyogaz tesisi ile gübreden ve çatılarındaki güneş panellerinden elektrik enerjisi üretiyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tavşanlı'da Türkiye’ye örnek olacak modern süt ...
Kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden ...
Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor
YEREL HABERLER Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor
Taşçı ve Kerkük’ün eserleri valilikte sergilenecek
YEREL HABERLER Taşçı ve Kerkük’ün eserleri valilikte sergilenecek
"Güçlü insanların, cesur hikâyelerine şahit olmaktan mutluluk duydum"
YEREL HABERLER "Güçlü insanların, cesur hikâyelerine şahit olmaktan ...
Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta orman yolu yapım çalışmaları
Halk pazarında aşı kampanyası
YEREL HABERLER Halk pazarında aşı kampanyası
Kablo hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Kablo hırsızlarına suçüstü
Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı
YEREL HABERLER Su seviyesi azalan barajda sulama sitemi kapatıldı
Simav Belediyesi’nden “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi”
YEREL HABERLER Simav Belediyesi’nden “Ücretsiz Mesleki Yeterlilik ...
Emet Belediyesi'nden kültür hizmeti
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nden kültür hizmeti
Kütahya'da eğitime 475 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Kütahya'da eğitime 475 milyon TL'lik yatırım