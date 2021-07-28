(Özel) Simavlı hayırseverler Uganda’ya temiz su kuyusu kazandırdı Simav’ın Çitgöl beldesindeki hayırseverler tarafından Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı Kırugu köyüne temiz su kuyusu açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesindeki hayırsever vatandaşlar tarafından, Uganda’nın Bwıkwe kentine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırugu köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan ÇitgölSimav isimli ve 9787 numaralı temiz su kuyusunun açıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Uganda’nın Bwıkwe kentine bağlı 800 kişinin yaşadığı 70 hanelik Kırugu köyünde, manuel sondaj metodu kullanılarak, içme ve hayvancılık amacıyla temiz su kuyusu açıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla açılan temiz su kuyusu, Kırugu köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
Su kuyusunun açılışında bir konuşma yapan yardım derneği görevlisi, 70 hanelik Kırugu köyünde 800 kişinin yaşadığını belirterek, “Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun“ dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.