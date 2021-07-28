Vali, Kütahya Barosu'nun yeni yönetime başarılar diledi

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Kütahya Barosu yeni yönetim kurulu Vali Ali Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çelik’in makamında gerçekleşen ziyarette Baro Başkanı Ahmet Atam, Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ile yönetim kurulu üyeleri Esin Özak Sezengöz, Seher Sivre Gökduman, Eda Eğmir Yüceer, Edip İlkay Sunay yer aldı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Kütahya Barosu yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

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