Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Harmancık karayolu 17. kilometresinde Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.B. yönetimindeki 16 STB 70 plakalı otomobil Harmancık istikametinden geldiği sırada, Derbent köyü istikametinden gelen İ.K. idaresindeki 16 NRG 99 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücüler yara almazken R.B. yönetiminde bulunan araçtaki F.B. yaralandı. Yaralı F.B., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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