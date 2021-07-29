Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan ve kulüp sporcuları, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası bölge elemelerinde dereceye giren Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü sporcuları ve diğer sporcular Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işıkı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi tarafından, Türkiye'de İstanbul'dan sonra yerinde ayağa kaldırılan, ikinci 'Ok meydanı' olma özelliğini taşıyan Germiyan Ata Sporları Merkezi'nde antrenman ve çalışmalarını sürdüren Germiyan Ata Sporları Kulübü sporcularını makamında ağırlayan Başkan Işık, "Sporcularımızın başarısına ilimize kazandırdığımız bu tesisle katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Çocuklarımızı başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine hayatlarında sağlık ve nice başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette, Türkiye Şampiyonası bölge elemelerinde Minikler Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan, Hayrünnisa Şafak, Halide Eda Arpacı, Yıldız ve Gençler Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Zeynep Koran, İrem Ataş ve Şeyma Eser şampiyonada atış yaptıkları okları tilkeşlerinden çıkartarak Bakan Işık'a hediye ettiler.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Türkiye Şampiyonası Minikler kategorisi finalleri, 7 Ağustos 2021de Konya'da Yıldızlar ve Gençler kategorisi finalleri 14 Ağustos 2021 günü Kütahya Germiyan Ata Sporları Merkezi'nde yapılacak.

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