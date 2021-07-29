Simav'da 6 yıllık gelenek

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit aileleri ve gazilere yönelik dayanışma amaçlı bir toplantı tertip edildi.

Eynal Kaplıcaları'ndaki yemekli olarak gerçekleştirilen toplantıya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, protokol üyeleri ve ilçe genelinde ikamet eden şehit aileleri ile iç güvenlik ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, vatan uğrunda canını seve seve veren kahraman şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık dileklerinde bulundu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, pandemi dolayısıyla bir süre ara verilen dayanışma toplantısında yeniden bir araya geldiklerini ve 6 yıldan bu yana geleneksel olarak, bu toplantıları yaptıklarını ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere yapılan yemek ikramından sonra İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır tarafından yapılan dua ile toplantı sona erdi.

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