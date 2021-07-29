Orman Bölge Müdürlüğünde geçici işçi alımı mülakatları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 58 geçici işçi alımı sözlü mülakatlarının başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işçi alımı duyurusu sonucu, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde geçici işçi pozisyonunda çalışmak üzere müracaat edenlerden noter kurası sonucu asil olarak belirlenen adaylar, 27 Temmuz 2021 tarihi itibari ile sözlü mülakatlara alınmaya başladı. 3 gün süresince sözlü mülakatlara katılan tüm adaylar daha sonra 03 05 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsünde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Tesislerinde yapılacak olan uygulamalı fiziki yeterlilik sınavına alınacaklar. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine 52 orman işçisi, 2 aşçı ve 4 tamir bakım işçisi olmak üzere toplamda 58 adet geçici işçi alımının yapılacağı sözlü sınavlar, Sınav Komisyonu tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonun da gerçekleştiriliyor. Komisyon, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Başkanlığında, konunun uzmanı 5 kişiden oluşuyor.

Mülakatlar Covid19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilerek gerçekleştiriliyor.

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