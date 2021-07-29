GSF’li 4 öğrenci illüstrasyon yarışmasında başarı elde etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümü'nün 4 öğrencisi Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin düzenlediği Edirne İllüstrasyon Yarışması’nda başarı elde etti.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin ‘2022 Edirne Yılı’ temasına yönelik etkinlikler çerçevesinde Edirne’nin tarihini, kültürünü, mimari yapısını ve sanatsal yönünü temsil eden illüstrasyon çalışmalarından oluşacak bir koleksiyonun oluşturulması amacıyla düzenlemiş olduğu Edirne İllüstrasyon Yarışması sonuçları açıklandı.

Seçici kurulun ilk üç derece için 80 ve üstü bir puan alma şartını karşılayan bir eser belirlenememesi nedeniyle Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin yönetim kurulu ve seçici kurulun ortak fikri doğrultusunda yarışma şartnamesi de göz önünde bulundurularak yarışmanın iptal edilmesi yerine mansiyon ödüllerinin verilmesi uygun görüldü.

Alınan karar doğrultusunda açıklanan mansiyon listesinde, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu ve halen grafik öğretmeni olarak çalışmalarına devam eden öğrencilerden Özgün Abay, ‘Türkiye UNESCO Serisi’ temasıyla gerçekleştirmiş olduğu bitirme projesinin bir parçası ile yarışmaya katılan 4. sınıf öğrencisi Mert Kara, 3. sınıf öğrencisi Bahtınur Külçe ve 1. sınıf öğrencisi Aysel Safaraliyeva tasarımlarıyla yer aldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin’in, tasarımları ile etkinliğe katılan öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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