Kaymakam Burhanettin Yavaşi görevine başladı

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Kütahya'nın Şaphane ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Burhanettin Yavaşi, vazifesine başladı.

1993 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğan Burhanettin Yavaşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Artvin Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Yavaşi, Kaymakam refikliği stajını Antalya Gazipaşa ve Rize'nin Ardeşen ilçelerinde tamamladı. Sırasıyla Ordu'nun Gülyalı ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakam Yavaşi, Şaphane Kaymakamlığı'ndaki görevine başladı.

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