Başkan Sancaktaroğlu’ndan Rektör Uysal’a ziyaret

Kastamonu Eğitim BirSen Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal'a Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede, Sancaktaroğlu, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Ziyaretin sonunda Sancaktaroğlu, Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi ve hediyelerini takdim etti. Prof. Dr. Uysal da Sancaktaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hediyelerini sundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.