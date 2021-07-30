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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, yaklaşık 6 yıldır Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vazifesinde bulunan Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları çerçevesinde görevden alındı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu belirtildi.

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