Vali Ali Çelik, Tavşanlı'da incelemelerde bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen Kütahya Valisi Ali Çelik, höyük alanında incelemelerde bulundu.

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan ve Kütahya’nın ilk yerleşim yeri olduğu tespit edilen Tavşanlı Höyük’te kazı çalışmaları başlıyor.

Vali Ali Çelik, “Cumhurbaşkanlığımızın izniyle başlayacak kazı çalışmalarında ilk kazma Eylül ayında vurulacak. Kazı, birçok medeniyete kucak açan şehrimizin 8 bin yıl öncesine ışık tutacak” dedi.

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan, havadan bakıldığında kalp şeklinde görünüşü nedeniyle “Batı Anadolu’nun Kalbi” olarak nitelendirilen en büyük Tunç Çağı höyüklerinden Tavşanlı Höyük’te incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülecek kazı çalışmaları hakkında Vali Ali Çelik’e bilgiler veren Doç. Dr. Erkan Fidan, “TÜBİTAK tarafından yapılan yaş tayini analizleri Tavşanlı Höyük'ün Kütahya'nın bilinen en eski yerleşmesi olduğunu ortaya koymaktadır. Zamanla gelişen köy günümüzden 5 bin sene önce büyük bir şehir haline gelmiştir. Tunç Çağı olarak adlandırılan bu dönemde ise bakır ve gümüşün burada işlenerek, ticaretinin yapıldığı düşünülmektedir” diye konuştu.

Kazıların yerli ve yabancı 25 kişilik uzman bir ekiple yapılacağını söyleyen Vali Ali Çelik, “Cumhurbaşkanlığımızın izniyle başlayacak kazı çalışmalarında ilk kazma Eylül ayında vurulacak. Kazı, birçok medeniyete kucak açan şehrimizin 8 bin yıl öncesine ışık tutacak” dedi. Kazıların 30 yıl devam etmesi planlanıyor.

İncelemede Vali Çelik’e Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan, M. Ali Akar, İsmail Ak, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Başkan Yardımcısı Kutyar Özer ile kurul üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.