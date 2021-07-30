Kütahya'da faciadan dönüldü: Asit tankeri ile otomobil çarpıştı Asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, TavşanlıEmet karayolu Derecik köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine giden E.M. idaresindeki 33 ALU 68 plakalı asit tankeri ile Derecik köyü yönüne seyreden olan O.K. yönetimindeki 16 BC 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan G.K. ve G.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yere dökülen asit için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Devrilen tanker ve dökülen asit nedeni ile yol bir müddet trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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