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Kütahya’nın Simav ilçesinde, saatte 100 metreküp kapasiteli sıkıştırılmış beton yol tesisinde, 80 bin ton malzeme üretildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya Valisi Ali Çelik ile birlikte İl Özel İdaresi’ne ait silindirle sıkıştırılmış beton yol üretim tesisinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Simav’da 39 kilometre, Gediz’de 14 kilometre olmak üzere toplam 53 kilometre silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımı için kurulan, saatte 100 metreküp kapasiteli tesiste 80 bin ton malzeme üretildiğini belirtti.

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