Fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi

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Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulunda ''Telafide bende varım'' etkinlikleri kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamada, Okulumuzda ''Teleafide bende varım'' etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Okul bahçemize 30 adet çam ağacı dikimi yaptık. Öğrencilerimize fidan dikmenin önemini anlattık. Etkinliğe katılan ve okulumuza bir fidan, bir nefes kazandıran öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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