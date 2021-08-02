Aslanapa'da sinek ve haşere ilaçlama çalışması

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde köylerde sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığı, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilçeye bağlı köylerin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Bu yıl yaşanan aşırı sıcaklar köylerimizde haşereyle mücadeleyi zorunlu hale getirmektedir. Karasinek ve sivrisineklerin verdiği rahatsızlıkları bertaraf etmek amacıyla yaz mevsimi süresince tüm köylerimiz de ilaçlama çalışmaları yapılacak'' ifadelerini kullandı.

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